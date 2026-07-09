“Spicchi di Luna” da Lucrino al Pozzuoli Pizza Village – LE FOTO

POZZUOLI – C’è anche “Spicchi di Luna” tra le pizzerie presenti al Pozzuoli Pizza Village in corso al lungomare Sandro Pertini. L’attività, che sorge in Casa Azul a ridosso del mare, ha portato al festival la tradizione della pizza attraverso la ruota di carro, realizzata con un impasto contemporaneo. In particolare, si tratta di un impasto effettuato con un processo di prefermento biga con farine scelte per dare alla pizza croccantezza e fragranza rendendola, allo stesso tempo, leggera e facilmente digeribile. Nei primi due giorni di Pozzuoli Pizza Village la pizzeria “Spicchi di Luna” ha realizzato quasi mille pizze.

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