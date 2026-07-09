Il Grand Hotel Serapide di Pozzuoli ospiterà il team Luna Rossa per l’America’s Cup 2027

POZZUOLI – Il Grand Hotel Serapide con grande onore annuncia di essere stato scelto come casa del Team Luna Rossa Prada Pirelli in occasione della Louis Vuitton America’s Cup Napoli 2027, l’evento velico più prestigioso al mondo, che per la prima volta nella sua storia approda in Italia. Per tutta la durata della preparazione e della competizione, il Grand Hotel Serapide accoglierà atleti, tecnici e membri dello staff di Luna Rossa, diventando il punto di riferimento del team nel cuore dei Campi Flegrei. L’America’s Cup non sarà soltanto una competizione sportiva: sarà una vetrina globale capace di raccontare al mondo il fascino del Golfo di Napoli, l’energia della città e la bellezza senza tempo dei Campi Flegrei. “Essere stati scelti come casa di Luna Rossa ci riempie di orgoglio, rappresenta per noi un riconoscimento straordinario e una grande responsabilità. Siamo pronti ad accogliere questa sfida con la professionalità e l’ospitalità che da sempre ci contraddistinguono, offrendo al Team Luna Rossa un ambiente riservato, elegante e funzionale, all’altezza delle esigenze di una delle squadre più prestigiose della vela mondiale.” Il Grand Hotel Serapide desidera inoltre rivolgere un ringraziamento agli organizzatori dell’America’s Cup, alle istituzioni e al Team Luna Rossa Prada Pirelli per la fiducia accordata. Il conto alla rovescia verso il 2027 è ufficialmente iniziato. Napoli e i Campi Flegrei sono pronti ad accogliere il mondo. Il Grand Hotel Serapide è pronto ad accogliere Luna Rossa.