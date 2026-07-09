Cocaina nel parcheggio del pronto soccorso: carabinieri arrestano un 52enne

FUORIGROTTA – Il parcheggio del pronto soccorso è un luogo dove, a qualsiasi ora del giorno, si arriva con la speranza di ricevere aiuto. Ambulanze, familiari in attesa, persone che corrono verso l’ingresso. Un continuo via vai che, per qualcuno, sembra rappresentare anche il posto ideale per passare inosservato. È proprio lì, all’esterno del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, che la pattuglia dei carabinieri della stazione di Rione Traiano di Napoli nota un uomo aggirarsi tra le auto. Non entra in ospedale, non aspetta qualcuno che esca. Rimane fermo e osserva chi gli passa accanto. Un atteggiamento che non convince i militari che iniziano ad osservarlo. L’attesa dura pochi minuti. Un uomo si avvicina, i due si scambiano qualche parola, poi una banconota da 50 euro e una dose di cocaina da una mano all’altra. L’intera scena viene vista dai carabinieri che intervengono. Acquirente e pusher vengono bloccati. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga. Per il 52enne già noto alle forze dell’ordine, scattano le manette. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestato è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.