Scossa di magnitudo 3.4 fa tremare Pozzuoli e i Campi Flegrei

POZZUOLI – Una forte scossa ha fatto tremare la città di Pozzuoli e tutti i Campi Flegrei. L’evento sismico è stato di magnitudo pari a 3.4 ± 0.3 ed è stato rilevato alle 16:48 dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano e rientra in uno sciame sismico che ha avuto inizio alle 15:08. L’epicentro ancora una volta è stato localizzato nella zona della Solfatara ad una profondità di 900 metri. Nonostante la forza del sisma, non sono state registrate criticità nelle aree colpite. Solo nelle zone vicine all’epicentro e in particolare nella parte alta di Pozzuoli e nel centro storico, diversi residenti sono scesi in strada. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e nelle frazioni del giuglianese.