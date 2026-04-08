“Radici e Identità”: al Rione Terra un’esperienza immersiva tra memoria, arte e consapevolezza

POZZUOLI – Con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, in collaborazione con la curatrice d’arte Barbara Melcarne e l’Associazione Napoli Europea, presieduta da Eduardo Improta, sabato 11 aprile 2026, nella suggestiva cornice del Rione Terra di Pozzuoli, prende vita “Radici e Identità”, un evento culturale ideato dall’autrice italo-brasiliana Aline Improta, ispirato al suo libro Nuda con i vestiti. Un progetto che unisce letteratura, fotografia e dialogo artistico in un’unica esperienza immersiva, con l’obiettivo di indagare il ruolo delle radici – familiari, culturali e territoriali – nella costruzione dell’identità individuale e collettiva.

L’AUTRICE – «Le nostre origini non sono solo un punto di partenza, ma la struttura invisibile che influenza il nostro modo di sentire, di reagire e di costruire relazioni», spiega l’autrice. L’evento si sviluppa come un percorso esperienziale che mette in dialogo Napoli e il Brasile, due terre apparentemente lontane ma profondamente connesse nella storia personale dell’autrice e nel racconto collettivo che ne emerge. Ad accogliere i visitatori, a partire dalle ore 10.00, ci sarà una mostra collettiva fotografica “Luoghi dell’anima”, con scatti dei fotografi Claudia Del Giudice, Carolina Tuozzi, Gaetano La Rocca, Enzo Buono e Luigi Borrone, un itinerario visivo che attraversa luoghi, volti e atmosfere cariche di significato di Napoli e Pozzuoli dal passato ad oggi in dialogo con immagini del Brasile. Un racconto fotografico che restituisce il senso profondo delle radici come memoria viva e identità in continua evoluzione. All’interno della mostra sarà presente anche un tributo all’ingegnere Vittorio Caracciolo, napoletano trasferitosi in Brasile per una missione umanitaria e scomparso lo scorso agosto. Le sue fotografie, esposte durante l’evento, raccontano con sensibilità e autenticità paesaggi e frammenti di vita, diventando testimonianza di un impegno umano e sociale che ha lasciato un segno profondo.

L’EVENTO – La mostra si configura così anche come un omaggio alla sua figura e al valore universale delle radici che diventano azione, scelta e responsabilità. A seguire, alle 12.00 si terrà la presentazione interattiva del libro Nuda con i vestiti, un’opera autobiografica che affronta temi come identità, memoria e trasformazione personale, accompagnando il lettore in un percorso di consapevolezza e rinascita. La scelta del Rione Terra come location non è casuale, ma profondamente simbolica: la scrittrice italo-brasiliana ha scelto di celebrare questo evento in questa magica location er un motivo che va oltre la geografia: è una scelta di cuore, di radici, di identità. Adottata appena nata da una coppia italiana – papà napoletano, mamma puteolana – è cresciuta nei Campi Flegrei respirando il profumo del mare e ascoltando, fin da bambina, i racconti della madre su quel luogo sospeso tra bellezza e mistero. Il Rione Terra non è per lei solo uno scenario suggestivo: è memoria viva, è la voce della famiglia materna che proprio lì affonda le proprie origini, è un ponte invisibile tra passato e futuro. Il legame con questa terra si è rafforzato nel tempo, fino a trasformarsi in narrazione. Nel 2024 ha ricevuto il Premio Campania Terra Felix come migliore giornalista web, raccontando la storia di giovani rientrati dall’estero che, grazie a un’azienda del territorio flegreo, hanno scelto di tornare a vivere a Monte di Procida. Un riconoscimento che ha suggellato il suo impegno nel dare voce a chi sceglie di restare, di tornare, di credere nel Sud. Grazie al contributo del Comune di Pozzuoli e dell’assessore alle politiche sociali e alla cultura Mariasole La Rana, l’evento sarà arricchito da tour esclusivi del borgo Rione Terra, pensati per offrire ai partecipanti un’esperienza ancora più immersiva, un viaggio suggestivo tra storia, cultura e identità del territorio. Le visite guidate partiranno dalle ore 10.00 e saranno organizzate in tre turni.