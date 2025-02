Il grande impegno della Protezione Civile: a Pozzuoli volontari da tutta la Campania

POZZUOLI – La grande rete della solidarietà ha avvolto Pozzuoli in uno dei momenti più difficili della sua storia. Dall’inizio della crisi sismica sono decine i volontari della Protezione Civile che da ogni angolo della Campania stanno giungendo in città per dare manforte alla popolazione. Baronissi, Pontelatone, Santo Stefano del Sole sono solo alcune delle zone da cui ogni giorno partono uomini e donne. Un esercito di volontari che va ad aggiungersi ai volontari delle varie associazioni di Pozzuoli che da una settimana presidiano i punti nevralgici, dal centro alle periferie. Largo palazzine, via Napoli, centro storico, PalaTrincone sono le aree di raccolta dove in ogni ora del giorno e della notte i cittadini possono trovare sostegno e conforto dai tanti volontari della Protezione Civile che, come accaduto nel maggio scorso, non stanno facendo mancare la loro preziosa presenza.