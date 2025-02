CALCIO/ Stop interno del Rione Terra: a Pozzuoli passa la Caivanese

POZZUOLI – Arriva lo stop tra le mura amiche per il Rione Terra che, dopo due vittorie consecutive allo stadio “Conte” di Pozzuoli, deve questa volta arrendersi alla corazzata Boys Caivanese, capolista del girone B di Promozione. Non è forse questa l’occasione per rilanciare la speranza playoff in casa Rione Terra, visto l’impegno quasi proibitivo per i flegrei, che rendono però agli ospiti le cose difficili nel primo tempo, pareggiando con Infimo il momentaneo vantaggio di Ioio, prima di subire il contropiede dell’1-2 a fine primo tempo e la rete che chiude il match ad inizio ripresa.

LA PARTITA – Una rabbiosa Boys Caivanese, reduce dalla sconfitta nell’ultimo turno di campionato, passa in vantaggio al primo assalto al 12′, quando Otranto premia l’inserimento di Ioio, che vale l’1-0. Il Rione Terra non ci sta e raggiunge il pareggio al 26′ con il tap-in di Infimo dopo una conclusione respinta di Migliaccio. Per l’attaccante dei flegrei, si tratta del terzo gol consecutivo in casa. Nel momento migliore dei padroni di casa, che potrebbero girare l’inerzia del match, arriva però la doccia fredda del nuovo vantaggio gialloverde con Ascione, che sfrutta un veloce contropiede. Nella ripresa non c’è tempo di organizzare una nuova rimonta, perché Masi al 55′ chiude i giochi con la rete del 3-1 esterno. Il Rione Terra non riesce a mettere nuovamente in discussione il match e dovrà ripartire nel prossimo turno contro il San Giorgio dalla buona prima frazione disputata.

RIONE TERRA CALCIO: Navarra, Rossi, De Vito, Esposito (59’ Ruopoli), Sardo, Menna (71’ Pollice), Lanuto (59’ Scherillo), Granata, Infimo, Migliaccio (59’ Barretta), Salierno (67’ Illiano). In panchina: D’Errico, Cosentino, De Fraia, Vicario. All. Massimiliano Massa (squal. Umberto Stellato).

BOYS CAIVANESE: Martucci, Savarese, Sollazzo (64’ Iaccarino), Falco G., Lanzillo, Cafaro (79’ Scognamiglio), Otranto, Ascione (61’ Falco A.), Ioio (75’ Ferraro), Masi (69’ Falanga), Festa. A disp.: Buonocore, De Matteis, Russo, D’Angelo. All.: Francesco Diana.

MARCATORI: 12’ Ioio (C), 26’ Infimo (RT), 37’ Ascione (C), 55’ Masi (C).

ARBITRO: Picaro di Nocera Inferiore (assistenti: Pesce di Salerno e D’Acunzi di Nocera Inferiore).

AMMONITI: Navarra, Menna, Migliaccio (RT); Sollazzo (C).