QUARTO – Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio del Comune di Quarto. Soddisfatto il sindaco Antonio Sabino: «Questo avviene dopo un lavoro costante, meticoloso e fatto con professionalità da questa amministrazione che si avvia a finire a testa alta il proprio mandato. Ed è la prima volta, dal 1994 ad oggi, che una amministrazione eletta conclude per intero il proprio mandato elettorale. Quando decidemmo di approvare il dissesto, ci piovvero addosso accuse. Una su tutte? Quarto non si sarebbe mai più risollevata per mancanza di fondi. Ebbene, le opere messo in atto in questi anni, i cantieri aperti in città sono la risposta migliore. Noi abbiamo programmato, ottenuto decine di finanziamenti extracomunali che ci stanno consentendo di rifare strade, pubblica illuminazione, impianti sportivi. Questa maggioranza merita rispetto così come lo ha dimostrato lavorando al servizio di Quarto e dei suoi 41mila abitanti». Il primo cittadino ha rivolto poi un ringraziamento a tutti i consiglieri, compresi quelli di minoranza, che in questi anni hanno compreso e apprezzato progetti utili per l’intera collettività.