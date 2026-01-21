Il comune di Pozzuoli spende 700 euro al giorno per gestire gli ingressi al Molo Caligoliano

POZZUOLI – Costerà quasi 700 euro al giorno, (in totale 109mila euro per 162 giorni) il servizio di gestione degli ingressi al Molo Caligoliano. Si tratta del nuovo appalto – mediante affidamento diretto – che il comune di Pozzuoli ha dato alla S.r.l. Vigilanza Privata di Torre del Greco, per il servizio di vigilanza non armata presso il parcheggio pubblico a sosta libera. In sintesi, il comune di Pozzuoli continuerà a pagare per avere due persone chiamate a regolare gli ingressi al Molo, servizio fino a qualche mese fa garantito dagli ex LSU del comune di Pozzuoli (oggi presenti solo al parcheggio del mercato ittico di via Fasano). Nel dettaglio, la società di vigilanza privata dovrà offrire un servizio dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 24 del giorno successivo e dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 02 del giorno successivo per un totale di 17 ore al giorno per singolo operatore. Il nuovo appalto copre il periodo che va dal 19 gennaio al 30 giugno, per 2 operatori e per un totale di 5542 ore.