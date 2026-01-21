“Contatta con urgenza il CUP”: la nuova truffa telefonica ai danni dei pazienti dell’ASL

POZZUOLI – Una nuova truffa è in corso in questi giorni su tutto il territorio regionale. Riguarda una fantomatica comunicazione inviata dal GUP regionale ai pazienti ASL con la quale si invita a contattare un numero a pagamento. L’allarme, dopo numerose segnalazioni giunte anche da Pozzuoli e dall’area flegrea, arriva direttamente dalla regione Campania “Si invitano i cittadini campani a prestare massima attenzione a un tentativo di truffa tramite SMS. – è quanto fa sapere l’Ente con un avviso – In alcuni casi, viene chiesto di contattare con urgenza gli “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione” ad un numero che inizia per 899; in altri, si richiede di contattare il “Centro Unico Primario” ad un numero che inizia con 893, per “importanti comunicazioni che la riguardano”. Non richiamare, Non rispondere, cancella subito il messaggio. Si tratta di numeri a pagamento che non hanno alcun collegamento con il CUP della Regione Campania. Diffida sempre di messaggi sospetti e, se li ricevi, segnala alla polizia postale”.