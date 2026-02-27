Il comune di Pozzuoli apre a De Laurentis, avviate le procedure «Felici di avere il centro sportivo del Calcio Napoli»

POZZUOLI – Al comune di Pozzuoli si lavora alla seconda fase del progetto per la realizzazione del centro sportivo del Calcio Napoli nel quartiere di Monterusciello. Dopo la telefonata intercorsa tra il sindaco Gigi Manzoni ed il patron Aurelio De Laurentis e l’incontro tra i tecnici al comune di Pozzuoli, da ieri si lavora sugli aspetti tecnici e amministrativi per verificare la fattibilità dell’intervento. Sulla falsa riga della procedura utilizzata per concedere il Rione Terra ai team dell’America’s Cup, il sindaco Manzoni questa mattina ha dato mandato agli uffici di accelerare dopo l’incontro, nella sala giunta, con il pool di esperti inviati da De Laurentis e capeggiato dall’ex assessore all’Urbanistica della Regione Campania, Bruno Discepolo.

LE VERIFICHE – Da oggi, dunque, gli uffici sono chiamati a fare una serie di verifiche sulla procedibilità dell’operazione, anche da un punto di vista urbanistico. L’altro aspetto, invece, è quello economico: bisogna quantificare i costi e capire quali sono le reali intenzioni di De Laurentis che già un anno fa, durante il primo sopralluogo a Monterusciello, manifestò la volontà di acquisire i terreni che sorgono lungo i due lati di via De Curtis, compresi gli spazi dove negli anni ’90 furono realizzate le strutture in cemento e ferro che avrebbero dovuto ospitare la cittadella del tennis in stile Foro Italico. In questi 18 ettari di terreno oggi De Laurentis vede la nuova casa del Napoli, nove campi da calcio e una serie di strutture a supporto, tra cui un albergo dove poter ospitare i ritiri della prima squadra.

L’INCONTRO – Confermato anche l’incontro tra il sindaco Manzoni e il presidente De Laurentis, in programma per i prossimi giorni. Manzoni si è detto lusingato per l’interesse del Napoli e la realizzazione della cittadella azzurra a Monterusciello darebbe un impulso socio-economico a tutto il territorio.