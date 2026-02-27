Riaperta la strada di Arco Felice Vecchio, riprendono i collegamenti tra Bacoli e Pozzuoli

POZZUOLI – Riaperta via Arco Felice Vecchio dopo i lavori di messa in sicurezza a seguito dei danni causati dalle ultime allerte meteo. Si tratta di una delle tre strade, in entrata ed in uscita, di Bacoli e importante arteria di collegamento con il comune di Pozzuoli. Si tratta di una strada di enorme importante per decine di migliaia di persone che si muovono nell’area flegrea, anche in direzione e in uscita da Monte di Procida. Ai lavori hanno partecipato i comune di Pozzuoli e Bacoli, Città Metropolitana ed i proprietari dei terreni che hanno realizzato i lavori per la messa in sicurezza.