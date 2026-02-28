BACOLI/ Flegrea Lavoro, lascia l’Amministatore delegato Valentina Sanfelice

BACOLI – Valentina Sanfelice di Bagnoli lascia, dopo quasi 5 anni, la guida di Flegrea Lavoro. La notizia ha sorpreso un po’ tutti: anche il sindaco, in quanto, ufficialmente, le dimissioni non sono ancora arrivate a piazza Marconi. Mentre i componenti della maggioranza, all’oscuro di tutto, hanno appreso la notizia dai social. La Sanfelice di Bagnoli lascia l’incarico «per intraprendere nuove opportunità professionali». L’ormai ex capo di Flegrea Lavoro è stata nominata, a seguito di una selezione pubblica, direttrice generale della Progetto Ambiente, la società che gestisce i servizi di igiene urbana per il Comune di Aprilia. Una nuova gatta da pelare per il primo cittadino bacolese che, ora, dovrà trovare un nuovo amministratore per la Flegrea Lavoro con alle porte il bilancio della partecipata da approvare, programmato per aprile.