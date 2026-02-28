Da campo da calcio a campo per patate: scempio allo stadio di Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo i lavori sono ancora più critiche le condizioni del manto erboso del “Domenico Conte” di Pozzuoli. Il campo da gioco, infatti, è ai limiti dell’impraticabilità nonostante le decine di migliaia di euro spese negli ultimi tempi dal comune che nelle scorse settimane aveva affidato a una ditta esterna gli interventi proprio per rimettere in sesto il manto erboso. Intervento tutt’altro riuscito, a guardare le le condizioni dell’erba che non lasciano spazio a interpretazioni. Già domenica scorsa, alla riapertura dell’impianto, difficoltà nel giocare erano state manifestate dai calciatori impegnati nella partita tra il Rione Terra e la Real Sangiovannese. Oggi invece sarà la volta della Puteolana, impegnata nella delicata sfida contro la Sessana.