Forte sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 3.5

POZZUOLI – Un forte sciame sismico ha colpito questa mattina la città di Pozzuoli. L’evento di magnitudo maggiore è stato di magnitudo durata 3.5 ± 0.5 rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano alle 11:19 con epicentro rilevato nella zona della Solfatara alla profondità di 2.7 km. Paura nella popolazione, in tanti sono scesi in strada a Pozzuoli. L’evento sismico è stato rilevato in tutta l’area flegrea, nei comuni di Quarto, Bacoli e Monte di Procida e a Napoli.