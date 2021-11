MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida, anche quest’anno, aderisce alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si svolgerà il prossimo 25 novembre. Nel 2021 in Italia ogni 3 giorni è stato commesso un femminicidio in ambito familiare, un record davvero triste e che deve far riflettere molto. Quest’anno il Comune di Monte di Procida vuole sensibilizzare il territorio comunale con una campagna social rivolta a tutti intitolata “D’amore non si muore”: cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali, culturali e produttive, di ogni genere, possono aderire alla giornata del 25 novembre, esponendo un drappo rosso e inviando la foto e/o il video alla pagina Facebook del Comune di Monte di Procida. Il materiale sarà poi pubblicato sulla pagina dell’Ente. Dal Municipio parte anche un appello: «Se sei vittima di violenze ricordati che non sei sola: chiama il numero gratuito 1522 oppure contatta i Servizi Sociali del Comune di Monte di Procida al numero 0818684246 – 081 8684262».