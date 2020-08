RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, anche ieri sera come da consuetudine giù Licola puzzava. Una puzza insopportabile che rendeva l’aria irrespirabile. L’ho sentita verso le 22.30 mentre salivo verso via Montenuovo Licola Patria. Non è possibile che nessuno faccia niente, che dobbiamo sopportare questo sopruso da parte di chi mette a repentaglio la salute e la vivibilità dei cittadini. E’ giunta l’ora che i responsabili paghino per questo scempio. Il sindaco di recente ha detto che i depuratori non puzzano più. Bene, allora ci dica cosa provoca questa puzza e risolva definitivamente questo problema. Se Figliolia afferma una cosa del genere due sono le cose: o fa campagna elettorale oppure non fa nulla per scoprire la verità. Aiutateci perchè Licola è diventata invivibile! (Maria F.)