MONTE DI PROCIDA – Tre candidati alla poltrona di sindaco e 48 al consiglio comunale di Monte di Procida. Alle 12 in punto è terminato l’iter per la presentazione delle liste elettorali per la competizione del mese prossimo. I tre candidati a sindaco sono l’uscente Peppe Pugliese, l’ex primo cittadino Francesco Iannuzzi e l’avvocato Nunzia Nigro. I tre sono sostenuti ognuno da una lista civica essendo il comune inferiore ai 15mila abitanti.

CANDIDATI CON PUGLIESE

Barone Ivana

Capuano Fabio

Capuano Salvatore

Carannante Valentina

Coppola Teresa

Costigliola Michele

Del Vaglio Nicola

Dina Stella

Illiano Lucia

Pennacchio Francesca

Schiano di Cola Michele

Schiano di Cola Restituta

Schiano Moriello Luigi

Scotto di Santolo Vincenzo

Trabasso Luciano

Turazzo Sergio

CANDIDATI CON NIGRO

Ambrosino Liberata

Assante di Cupillo Antonio

Capuano Maria Rosaria

Carannante Gennaro

Cardito Salvatore

Coppola Rosa

Esposito Antonio

Esposito Assunta

Massa Francesca

Parodi Ludovica

Pernasilici Antonio

Scamardella Diana

Scotti Rinaldi Nausica

Scotto di Perta Pasquale

Troise Anna

Volpe Vitantonio

CANDIDATI CON IANNUZZI

Anzalone Nicola

Assante di Cupillo Rocco

Borelli Andrea

Carannante Giuseppe

Carannante Monica

Colandrea Sandro

Guardascione Antonella

Mancino Armida

Marasco Marilù

Martino Giovanni

Pugliese Rosanna

Schiano Moriello Floriana

Scotto di Perta Domenico

Scotto di Tella Pasquale

Scotto di Rinaldi Rosario

Vicidomini Maria