QUARTO – Altri due casi di coronavirus a Quarto. Si tratta di cittadini rientrati da viaggi all’estero risultati positivi ai tamponi. Il dato è stato comunicato in serata dal Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli che ha avviato la ricostruzione dei contatti avuti dai due quartesi negli ultimi giorno, dopo il loro rientro in Italia. Attualmente in casi a Quarto sono 5 su 44 totali dall’inizio dell’epidemia.

L’APPELLO DEL SINDACO – In serata è arrivato l’appello del sindaco Sabino: “Mi appello, ancora una volta al vostro senso di responsabilità, perché per evitare la diffusione del contagio (e mi rivolgo anche ai nostri concittadini ancora in vacanza) è necessario prima di tutto rispettare le regole che ormai conosciamo a memoria: distanziamento sociale e mascherine. Facciamo attenzione”