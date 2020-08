POZZUOLI – “Abbiamo chiuso e siamo tutti in attesa dei tamponi, come è giusto che sia. Vorremmo capiste che siamo in una situazione di preoccupazione sia per la nostra e la vostra salute, sia lavorativamente”. Con questi messaggi, postati sotto un post di “chiuso per ferie”, i titolari dello Sneezy Pub & Grill di Arco Felice hanno comunicato su Facebook la chiusura del locale per un caso di Covid 19 tra i dipendenti.

IL CASO – Il contagio riguarda un giovane lavoratore impiegato in cucina, che nei giorni scorsi aveva avuto contatti con un amico a sua volta risultato positivo al tampone. Il dipendente da diversi giorni accusava tosse e malessere fisico che lo avevano indotto, dopo la scoperta della positività dell’amico, a sottoporsi ai controlli. Contestualmente sono stati disposti i test e l’isolamento domiciliare per tutto il personale del locale, da stasera chiuso al pubblico.