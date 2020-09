RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sono anni che viviamo una situazione indecente a via Virgilio, soprattutto in estate dove, oltre al traffico e quindi la difficoltà di transitare anche a piedi, essendo una stradina molto stretta, di sera le auto sfrecciano a velocità oltre gli 80km orari e per noi residenti e per i nostri figli e nipoti diventa troppo pericoloso. Dopo tante sollecitazioni, si spera che l’attuale amministrazione prenda provvedimenti a riguardo per evitare che accada qualcosa di ancora più grave di quello successo la scorsa notte. (Rino S.)