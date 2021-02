RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Caro direttore, mi permetta di segnalarle una situazione di estremo disagio che stiamo vivendo noi cittadini di Via Suolo San Gennaro I tratto. Dal giorno Venerdi’ 13 Febbraio il rifiuto indifferenziato non viene raccolto dalla società incaricata “De Vizia transfer spa”, questa situazione è accaduta già diverse volte in settimana e nei mesi passati. Quello che non riesco a capire è come mai si verificano situazioni del genere quando Noi cittadini paghiamo fior di quattrini per la tassa TARI. L’amministrazione comunale tanto decanta l’eccellente gestione della raccolta differenziata che poi cosi eccellente non è. Gli appalti milionari che il comune paga alla società incaricata prevedono tali disservizi ? Questa è la domanda che mi faccio. Cosi’ come sono efficienti gli uffici tributi ad inviare in modo rapido e veloce le bollette lo sia anche la società incaricata e l’amministrazione comunale, nella gestione della raccolta differenziata. Le foto sono state scattate ieri sera e stamattina. I sacchi della spazzatura vengono spostati da una parte all’altra invece di essere rimossi. Nella seconda foto i sacchi di immondizia sono stati solo spostati da destra a sinistra, se ci fate caso le buste sono sempre le stesse con le stesse cose. (Antonello E.)

1 di 2