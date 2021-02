LICOLA – Trovato con cocaina e marijuana addosso e arrestato. In via Licola Mare, nella frazione che rientra nel comune di Giugliano in Campania, i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno tratto in arresto Luigi Procolo, 58enne del posto già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 1 dose di cocaina del peso di 18 grammi, 5 dosi di marijuana e materiale vario per il confezionamento. Procolo, ora in carcere, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.