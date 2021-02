POZZUOLI – Dopo la sconfitta 3-1 contro il Casarano il presidente della Puteolana 1902 Adamo Guarino ha mostrato soddisfazione per la prestazione su un campo ostico e difficile, ma anche un pizzico di delusione per l’atteggiamento di alcuni calciatori granata. Il numero uno ha infatti annunciato provvedimenti nei confronti dei calciatori che non mostreranno il massimo impegno in campo. «Posso dire che la squadra sta mostrando grande compattezza. -ha detto Guarino- C’è carattere, tant’è che siamo passati in vantaggio su un campo complicato e tra i più difficili del girone e dell’intera categoria. Devo però comunque dire che comunque la presidenza imporrà che i calciatori che non stanno dando il massimo e che non onorano la maglia della Puteolana siano messi fuori squadra».