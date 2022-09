POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, voglio segnalare che da ieri sera giù al Centro Storico c’è una puzza nauseabonda di Nafta. Una cosa indicibile e vergognosa. Non si riesce a respirare. Si dice provenga dal porticciolo ma davvero non si respira. Provoca un disgusto e una sensazione di vomito. Siamo chiusi in casa perché fuori non si può stare, il fatto è che se continua così dovremmo andare altrove perché l’aria è diventata irrespirabile» (Giuseppe L.)