RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «La Solfatara bloccata. I lavori del manto stradale (ennesimo rifacimento in due anni), bloccano la strada ai residenti i quali su consiglio dei vigili e degli addetti ai lavori, si ritrovano costretti a vagare per Pozzuoli in attesa di poter rientrare a casa. Altri invece, come me, aspettano con poca pazienza e, sottolineando l’assurdità del modus operandi, si ritrovano incastrati tra camion, operai, materiali di risulta e macchinari rumorosi e pericolosi. Bisogna vivere e accettare passivamente il disagio.»

