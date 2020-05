RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Volevo segnalare un gesto d’inciviltà avvenuto in questi giorni nella Darsena di Pozzuoli, dove è stato rinvenuto un lavandino, lasciato lì per giorni. Dopo le numerose segnalazioni questa mattina mio padre si è fatto carico di prelevarlo e portarlo nell’isola ecologica di Toiano. Ci piacerebbe capire perché le telecamere installate non funzionano. (Alessandro B.)