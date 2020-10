RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Situazione in via Cofanara in netto peggioramento. Gli alberi che erano un pericolo per la loro vicinanza ai cavi elettrici ora sono appesi a quest’ultimi. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, hanno accertato il pericolo, messo nastri e detto che non potevamo passare più da li (ma come si fa visto che è l’unica strada?) Sono passati 5 giorni, e di un possibile intervento non vi è traccia. Il totale abbandono da parte del comune era ovvio, ma da parte delle autorità che devono salvaguardare la nostra salute non me lo aspettavo! Allora alla mia domanda di 1 mese fa, quella a cui mi chiedevo se ci dovesse scappare il morto? La risposta sembra ovvia ed è si, dobbiamo morire Figliolia? (Gennaro B.)