POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, abito in piazza della Repubblica a Pozzuoli. Voglio segnalare una cosa davvero sgradevole. Alcuni senza tetto che dormono tra i porticati del negozio di detersivi Mele e la Farmacia Azan, di mattina al risveglio, fanno i loro bisogni e soprattutto urinano nello spazio posto alla fontanina adiacente a quella monumentale detta dei “4 cannielli”. C’è la possibilità di evitare questo schifo? faccio presente che tutti utilizziamo la fontanina quando siamo in strada: anziani, giovani e bambini. Questi senza tetto non possono fare le loro sporche cose da un’altra parte? E’ uno schifo. Mi rivolgo all’amministrazione comunale ed alla polizia municipale affinché facciano qualcosa per mettere fine a tale scempio. Grazie.» (Anna C.)