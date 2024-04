I LETTORI SEGNALANO/ «Disservizi EAV e tubo scoppiato: a Pozzuoli è una tragedia»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregia redazione, saprete che la linea cumana dalla fermata di Bagnoli verso Torregaveta e viceversa è stata sospesa per essere riattivata con la linea nuova nel giorno 21 aprile 2024. Per tale disservizio Eav ha collocato bus sostitutivi della linea ferrata. Pertanto da Bagnoli il pullman passava fuori la stazione di Pozzuoli ed Arcofelice riducendo il disservizio all’utenza. Ieri sera all’incirca alle ore 20.00 un tubo dell’acqua sotterraneo è esploso all’altezza di qualche metro prima in direzione della chiesa di San Marco dallo stazionamento dei pullman Eav. Dopo circa due ore il tubo è stato riparato con la relativa circolazione dei pullman Eav. Ma stranamente il servizio sostitutivo della linea ferrata della cumana è stato cooptato alla fermata di Pozzuoli nei pressi dell’anfiteatro Flavio ed Arcofelice fuori il bar Up Down. Domandando ad un conducente di tali pullman, lo stesso mi rispondeva che la società Cumana non ha comunicato che il disservizio stradale è stato risolto pertanto le loro attuali disposizioni gli impongono di non transitare ancora per via Raimondo Annecchino di Arcofelice. Voi con la vostra capacità di notorietà farvi almeno ascoltare per verificare tale voce? Perché se fosse così e non vorrei crederlo che il comune di Pozzuoli non abbia comunicato ciò all’Eav in considerazione dell’enorme disagio che i viaggiatori della cumana stanno subendo per trasferirsi da Bagnoli ad Torregaveta e viceversa.» (Giuseppe C.)