Flop a Quarto e rimosso a Pozzuoli dopo appena un anno: Buonaiuto ci riprova a Bacoli con il PD

BACOLI – Qualche mese fa è stato rimosso da assessore ai lavori pubblici a Pozzuoli dopo aver partecipato alla competizione elettorale con la lista “Pozzuoli Libera”. In precedenza aveva tentato l’avventura – dietro alle quinte – alle comunali di Quarto con la lista “Quarto Libera” che, però, si è rivelata un flop. Da uomo di centrodestra, per anni nel Popolo della Liberta di Silvio Berlusconi, ci riprova al comune di Bacoli con il Partito Democratico. Nell’era della politica liquida Antonio Buonaiuto si è praticamente “sciolto” per solidificarsi in camaleonte e tuffarsi tra le braccia di Josi e dei dem di Ciro Mancino.

IL FIGLIO – Anche questa volta lo ha fatto da regista, facendo candidare il figlio Nino Buonaiuto che figura nella lista dei sedici nomi del Pd. Una candidatura di posizionamento che arriva dopo le difficoltà che Buonaiuto & C hanno avuto nella composizione di una lista indipendente che avrebbe dovuto appoggiare Josi Della Ragione. Alla base una lunga serie di rifiuti che li ha costretti quindi a virare sul figlio sul quale saranno “caricate” le preferenze degli amici. “Pezza” benedetta dal segretario del Pd di Bacoli Ciro Mancino che punta a fare una “bella figura” propedeutica al patto elettorale per ottenere poi la carica di vice sindaco.