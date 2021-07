RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, contatto la redazione di Cronaca Flegrea per esprimere reclamo alla De Vizia. Sono ormai 15 giorni che dobbiamo smaltire elettrodomestici ma è il secondo lunedì (unico giorni a disposizione per lo smaltimento di questi materiali) che non vengono. Ogni volta dicono che non c’era nessun elettrodomestico presso l’indirizzo fornito (via delle Colmate 105). Ma non è possibile dato che ci sono e sono affissi anche gli appositi codici da loro rilasciati. Io mi chiedo come sia possibile con le tasse che paghiamo ad avere un servizio così scadente. Un comportamento poco professionale, soprattutto da parte degli addetti che ricevono le telefonate.» (Domenico D.M.)