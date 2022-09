POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, ti scrivo per farti notare questo obbrobrio che il comune di Pozzuoli e la De Vizia hanno piazzato davanti alla scuola di mia figlia, la media Diaz. Ma è normale mettere un raccoglitore di rifiuti differenziati in quel posto dove, tra l’altro, c’è molta gente incivile che anziché depositarli, li butta a terra? Con tanti posti adatti che ci sono a Monterusciello, vorrei capire chi è questo genio che ha partorito questa idea. PS: questo obbrobrio inoltre toglie anche spazio alle auto dei genitori che mattina e pomeriggio vanno lì fuori a prendere i propri figli all’uscita di scuola». (Gennaro C.)