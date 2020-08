RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sono un cittadino di Monteruscello che paga la tassa dei rifiuti. Mi rivolgo al Sindaco di Pozzuoli con tutta la sua amministrazione: è mai possibile che si parla tanto che dobbiamo indossare le mascherine e mantenere le distanze di sicurezza e poi quando andiamo a buttare la spazzatura dovremmo indossare le maschere antigas perché i contenitori non vengano lavati e non vengano messe le buste come vengano messe a Pozzuoli. (Luigi P.) »