POZZUOLI – «Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che durante la diretta Facebook di oggi ha annunciato 68 nuovi casi in tutta la regione. «È un orientamento che assumeremo tra una settimana o al massimo 10 giorni – ha spiegato De Luca in diretta Facebook – e lo faremo con grande determinazione, ovviamente salvo i casi soliti e cioè motivi di lavoro e motivi sanitari che giustificano lo spostamento, ma ci regoleremo sulla base dell’andamento del contagio anche in altre regioni d’Italia».