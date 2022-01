POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono un cittadino puteolano residente e domiciliato in via Fasano nei pressi dell’istituto superiore ITIS. Vi scrivo magari con la speranza che arrivi al sindaco o chi di competenza. Questo è terzo furto in un’auto con rottura di vetri e porta avvenuto in zona. Spero che qualcuno faccia qualcosa, abbiamo bisogno di telecamere di sorveglianza».

