POZZUOLI – Ha urtato due auto parcheggiate in Corso Umberto I, a via Napoli, ma è stata costretta a scappare in quanto un aereo l’attende per il ritorno in Francia. Prima di andare via, però, ha lasciato un biglietto con i propri dati personali sulle due vetture e ha contattato Cronaca Flegrea chiedendo un aiuto per essere ricontattata dai proprietari e risarcire loro il danno. «Mi chiamo Paola. Oggi alle 15,15 circa in Corso Umberto primo ho arrecato danno a auto in sosta, una Fiat 500 e una Renault Clio. Sono in partenza per Parigi e rivolgo un appello ai proprietari delle due auto. Ho anche lasciato il biglietto sulle auto e uno alla vicina pizzeria Pizzalò il mio numero di telefono. A via Napoli mi hanno suggerito di rivolgermi a voi per avere un supporto. Questo è il mio numero: 3477858273.»