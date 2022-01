POZZUOLI – Il Ministero dell’Interno ha approvato un progetto per Monterusciello che prevede la riqualificazione del lotto 11 con un finanziamento di circa 10 milioni di euro. Si tratta di una misura di efficientamento energetico e rigenerazione urbana che richiedeva particolari caratteristiche complementari come il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici. Il finanziamento è stato ricevuto attraverso un bando inserito nel PNRR e riservato ai comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

I LAVORI – L’intervento riguarderà la ristrutturazione delle facciate e delle coperture dei 12 fabbricati del lotto 11 con un sistema a cappotto termico, la riqualificazione delle aree esterne comuni, dei parcheggi e delle aiuole, con nuove alberature e con la razionalizzazione del sistema di smaltimento e accumulo delle acque. Inoltre si interverrà sullo spazio comune del piccolo parco adiacente il lotto compreso tra via Verga e via Ungaretti, che sarà completamento riqualificato e destinato alle attività ludiche e ricreative in modo da incrementare la resilienza del quartiere. E sempre in materia sociale e ambientale, nelle aree residuali di pertinenza degli edifici, i condomini potranno realizzare piccoli orti condivisi con la coltivazione di prodotti a chilometro zero. Nel progetto, infine, è stato inserito anche, secondo le indicazioni del bando ministeriale, un intervento di adeguamento sismico che riguarderà la succursale della scuola “Oriani-Diaz” di via Saba. Dopo la definizione della fase progettuale, nei prossimi mesi si potrà indire la gara per l’affidamento dei lavori.