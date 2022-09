POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve Cronaca Flegrea, voglio segnalare lo stato pietoso in cui si trovano alcune zone di Monterusciello tra cui via Monterusciello dove ormai le erbacce hanno invaso la strada. Come mai nessuno fa niente? Se è una strada comunale per il comune di Pozzuoli e l’amministrazione non fanno niente? Una situazione del genere può essere anche pericolosa visto che le erbacce restringono la corsia. Questa foto è di oggi: ma vi sembra normale? Spero che qualcuno faccia qualcosa. Grazie» (Marco M.)