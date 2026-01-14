Hollywood premia un film realizzato a Pozzuoli

POZZUOLI – La città di Pozzuoli porta bene alla cinematografia italiana, basta pensare alla più grande star cinematografica di ogni tempo, la leggendaria Sophia Loren, nata nella cittadina della provincia di Napoli. E proprio a Pozzuoli, grazie all’attento sguardo professionale del farmacista e manager di spettacolo, il dottor Rosario Porzio, il bravo regista romano, Daniele Catini, è stato girato “L’amore e basta” ribattezzato negli States “Love and that’s it” con la bellissima attrice Raffaella Di Caprio affiancata da Alessandra Di Sanzo (ricordate la coprotagonista di “Mery per sempre” e “ragazzi fuori’)” di Marco Risi?). Il cortometraggio, già premiatissimo nel nostro paese, ha vinto in America l’ambito premio come miglior cortometraggio nella sezione “best Lgbtq film: all’Hollywood Best Indie Film Awards.

IL MESSAGGIO – “Questo traguardo, – dice il regista Daniele Catini, – segna l’inizio di un percorso che vede l’amore come un successo e non come limite. Il mio film racconta l’amore tra una donna trans e una ragazza. Un figlio che sancisce la purezza dell’amore. L’innocenza che insegna come l’amore è sopra ogni cosa “Amor vincit omnia” . Non c’è spazio a critiche e strutture sociali distorte. La donna trans interpretato da Alessandra di Sanzio, prosegue la cura di suo figlio dopo la dipartita della compagna Veronica interpretata dalla meravigliosa Raffaella di Caprio. L’amore in questo film non ha bisogno di regole perché nasce da un sentimento semplice da sentire e spesso difficile da comprendere. Con questo corto ho voluto urlare al mondo, quanto spesso, l’amore è la soluzione a tutto. L’ingrediente essenziale per vivere. Basta che sia amore senza regole e pregiudizi”. Raffaella Di CCaprioè entusiasta: “Ho fatto diversi provini per il cinema americano, ma ricevere un premio per un film italiano indipendente, per giunta un corto, mi fa capire che tutto può accadere nella mia professione. È un grande onore aver ricevuto questo riconoscimento, perché premia l’impegno e la passione che metto in ogni progetto. Sono convinta che questo sia solo l’inizio di qualcosa di grande e sento di avere ancora tanto da raccontare e da condividere con il pubblico”.