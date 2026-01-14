Doppia scossa alla Solfatara: trema la terra a Pozzuoli

POZZUOLI – Due scosse in rapida sequenza hanno fatto tremare Pozzuoli e i Campi Flegrei. I fenomeni sismici sono stati rilevati alle 09:03 a distanza di pochi secondi. Il primo è stato di magnitudo 2.5 seguito da un altro di magnitudo 2.2. L’epicentro per entrambi è stato localizzato nella zona della Solfatra a una profondità, rispettivamente, di 2.5 km e 2.0 km. Il sisma è stato avvertito da gran parte della popolazione, nelle zone vicine all’epicentro e nei quartieri di Monterusciello e Toiano. Nei minuti successivi si sono susseguite altre lievi scosse, tra cui una di magnitudo 1.7.