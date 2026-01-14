Colpo al supermercato: arrestato rapinatore di 15 anni

GIUGLIANO – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un 15enne di Giugliano in Campania, incensurato, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’esito di una attività d’indagine svolta dal personale del detto reparto a seguito di una rapina avvenuta nella serata del 2 dicembre scorso in danno di un supermercato di Melito di Napoli in strada Provinciale. In particolare gli operanti, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e all’escussione di alcuni testimoni, hanno ricostruito che quella sera l’indagato – insieme ad un complice in corso di identificazione – risulterebbe gravemente indiziato di aver minacciato la cassiera facendosi consegnare l’incasso ammontante a 1.600 euro per poi dileguarsi in sella a uno scooter.