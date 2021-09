POZZUOLI – Gennaro Di Costanzo, giovane promessa puteolana dell’hair style, è uno dei finalisti del Visionary Award, categoria men’s. La prestigiosa competizione si disputerà a Londra il 9 e il 10 ottobre. Gennaro ha iniziato sin da piccolo a frequentare il negozio del padre, sito nel quartiere di Monterusciello, per poi arricchire la sua formazione in giro per l’Italia, frequentando numerosi corsi, tra cui la famosa Accademia Internazionale Tonieguy, a Milano. Un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un look contemporaneo. Gennaro è professore presso la scuola Gesfor di Pozzuoli ed insegna la sua arte ai giovani puteolani. Crede fermamente, infatti, che i ragazzi possano avvicinarsi con passione a questo mondo. La giovane promessa di Pozzuoli è pronto a prender parte alla finale del Visionary Award. A causa dell’emergenza sanitaria, ancora in corso, la competizione si disputerà, però, in streaming ed i candidati invieranno il video di un taglio.

1 di 2