POZZUOLI – Arriva a Pozzuoli Lovbau, novità targata Vesuvietna. Lovbau è il nuovo gelato per cani e gatti preparato con ingredienti sani e genuini accuratamente selezionati. Uno snack fresco e completamente naturale che integra in maniera sana e corretta l’alimentazione del tuo amico fedele. Oltre ad essere altamente digeribile e con un ottimo valore nutrizionale, è senza saccarosio e senza glutine. Ricco di potassio e vitamine, indispensabili per il suo benessere: Vitamina A per supportare il sistema immunitario, Vitamina D3 per il sostegno alle ossa e vitamina E con le sue proprietà antiossidanti Ed è pensato per cani di tutte le età, dai cuccioli ai senior.

IL GELATO – Lovbau si trova in differenti gusti: lampone, cocco e vaniglia. Si trova da Vesuvietna in Via Giovanni de Fraia 7 nei pressi di Piazza della Repubblica, a Pozzuoli.