Gruppi WhatsApp per sventare furti: a Pozzuoli scatta il controllo di vicinato

POZZUOLI – Movimenti sospetti, giorni e orari cerchiati in rosso sul calendario, modelli e descrizione di auto che si aggirano di notte. I residenti di Pozzuoli le provano tutte per cercare di arginare l’ondata di furti che ha colpito più aree della città. Alcuni hanno dato vita a dei gruppi WhatsApp con cui lanciano l’allarme o invitano tutti a tenere gli occhi aperti. Ad attivarsi in particolare sono stati gli abitanti di via Fascione e via San Vito che hanno segnalato in più occasioni la presenza di tre uomini che si aggirano di notte. In queste aree più periferiche della città si prova a giocare la carta del controllo di vicinato. I cittadini comunicano tramite chat di WhatsApp ai fini di scongiurare ”visite sgradite” e sorvegliare le zone di residenza.

I RESIDENTI FANNO SQUADRA – L’intento è quello di fare squadra e denunciare ogni movimento anomalo da parte di soggetti sconosciuti o anche monitorare l’arrivo di macchine sospette. Una sorta di ‘tam tam’ che possa fungere, dunque, da deterrente per tenere alta l’attenzione e soprattutto collaborare con le forze dell’ordine. «Ogni notte si aggirano persone, presumo di nazionalità straniera, con l’intento di derubare. Purtroppo queste zone sono al buio; cercate, se potete, di accendere luci sui balconi», è l’appello lanciato sui social da una residente di via Fascione.