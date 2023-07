QUARTO/ Villa comunale usata come pista da corsa: ragazzi ‘incastrati’ dalle telecamere e multati

QUARTO – Il piazzale della villa comunale di Quarto trasformato in un mini circuito di automobilismo. Sono decine le segnalazioni pervenute nelle ultime giornate al Comando della polizia municipale. I ‘caschi bianchi’ sono riusciti, attraverso il nuovo impianto di videosorveglianza, ad intercettare le targhe di due dei tre veicoli e i rispettivi proprietari. Questi hanno ammesso che i loro figli o nipoti erano i conducenti dei mezzi individuati. Ai ragazzi, poco più che ventenni, sono stati contestati i verbali al Codice della Strada per i rumori molesti prodotti durante la guida dei veicoli. «Atteggiamenti del genere non saranno ammessi: sicurezza e quiete pubblica al primo posto», tuona il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.