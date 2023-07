A Bacoli un incontro sul fenomeno del bradisismo

BACOLI – Un incontro informativo sullo stato del fenomeno del bradisismo. L’appuntamento è per domani alle 18 a Bacoli, presso la sala della cultura di Cappella in via Domiziano 3. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale e dall’associazione Anteas “Amici dei Campi Flegrei”. Saranno presenti anche i volontari della Protezione Civile di Bacoli e Monte di Procida. Interverranno il professore Giuseppe De Natale, ricercatore INGV di Napoli e il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Modera il geologo Pierluigi Musto.