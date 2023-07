BACOLI/ Concerto pubblico al Tempio di Venere, il sindaco: «Rispondiamo agli attacchi criminali con la cultura»

BACOLI – «Rispondiamo con la musica d’orchestra, alla bomba fatta esplodere da criminali, la scorsa notte, all’ingresso del porto di Baia. Volevano distruggere la telecamera della ZTL. Con 3 episodi criminali, in appena 40 giorni. Hanno fatto esplodere anche un ordigno. Un fatto gravissimo. Ai delinquenti, rispondiamo con la bellezza». Lo dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che invita i cittadini a un concerto pubblico che si terrà a Bacoli. «Venerdì alle ore 19:30, partiremo dalla piazza di Baia, Piazza Enzo Rigatti. Inaugureremo il murales realizzata da una nota artista di strada della Colombia. Da lì, faremo una passeggiata sul Porto di Baia. Raggiungeremo il Tempio di Venere. Nell’area pedonale. Qui, si terrà un meraviglioso concerto di musica d’orchestra, diretto dal maestro Giuseppe Carannante. Il murale ritrae scene di bagnanti che ricordano l’uso che si faceva di questi luoghi nell’antichità. Utilizza i simboli della dea Diana come la luna, l’arco e le frecce, rappresentando la caccia ai diversi animali selvatici in cerca di prede, aggiungendo tensione a una scena piena di quiete», continua il primo cittadino.