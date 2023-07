Weekend da sold out a Pozzuoli «Esauriti tutti i 2mila posti letto disponibili»

POZZUOLI – Sold Out a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. Nell’ultimo fine settimana sono andati esauriti i circa 2mila posti letto disponibili nel capoluogo dell’area flegrea e grossa parte degli altri 2mila presenti nei comuni di Bacoli, Quarto e Monte di Procida. Stessi numeri sono previsti anche per i prossimi weekend di luglio. I dati sono stati resi noti da Federalberghi, organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo che racchiude gran parte delle strutture presenti nei Campi Flegrei «E’ stato un fine settimana da pienone come lo saranno i prossimi e questo dato non può che rappresentare una crescita, seppur ancora lenta, per Pozzuoli e per l’intera area flegrea -spiega Gennaro Martusciello, vicepresidente di Federalberghi- I turisti vengono da noi per la centralità della città, vicina alle isole e a Napoli e Pompei, ma allo stesso tempo anche per le peculiarità che Pozzuoli sta sviluppando. L’obiettivo è raggiungere una dimensione autonoma, nonostante per storia e vicinanza non si può non essere legati a Napoli».

L’OBIETTIVO – Estate, mare a cui si sono aggiunte le Frecce Tricolori tra i fattori che hanno portato al tutto esaurito. Ma Federalberghi guarda oltre l’orizzonte «La situazione ideale sarebbe quella di arrivare alla destagionalizzazione del turismo -aggiunge Martusciello- ovvero avere turisti sia d’inverno che d’estate visto che Pozzuoli, a differenza di altre mete come Positano ed Amalfi ad esempio, è visitabile per 365 giorni all’anno».