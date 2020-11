RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Voglio ringraziare pubblicamente il sindaco Josi Gerardo Della Ragione di Bacoli, che sabato sera è stato l’unico a risolvermi un grande problema che tutti gli altri competenti hanno ignorato. Nonostante non sia di Bacoli, è stato disposto con il suo buon animo ad aiutarci anche alle dieci di questa sera. A mio nonno fornivano giornalmente tramite una ditta bombole di ossigeno, ma in questa giornata ci hanno comunicato che non potevano fornirci avendo terminato le bombole. Dopo numerose chiamate in farmacie e dopo tante risposte di non disponibilità di bombole, dopo aver contattato anche il nostro sindaco e non aver ricevuto aiuto, ho provato a contattare il sindaco di Bacoli e proprio lui come un angelo ci ha procurato una bombola di ossigeno e ci ha rassicurato almeno per ieri notte, con la speranza che domani non sarà lo stesso! Grazie infinite, mi avete dato la speranza che c’è qualcuno ancora che ci aiuti e ci ascolti.» (Marina Bucci)